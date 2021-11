Ким Кардашиян преодоля раздялата с Кание Уест

Ким Кардашиян Кимбърли Ноуъл „Ким“ Кардашян (на английски: Kimberly Noel „Kim“ Kardashian) е американска риалити и Кание Уест изглеждаха идеалната двойка. Затова новината за развода им изненада мнозина. Според някои източници инициатор на раздялата е била Ким, която все по-трудно понасяла биполярното разстройство на съпруга си.



Ким показа, че е дълбоко наранена и дори уплашена от случващото се. Въпреки че има редица угризения за начина, по който се е държала по време на брака си с рапъра, тя изглежда вече е преодоляла раздялата.

бе забелязана навръх Хелоуин да прекарва свободното си време не с кого да е, а с бившия годеник на Ариана Гранде, Пийт Дейвидсън.



Снимка от увеселителен парк в Калифорния показва как двамата се държат за ръка в приятелска компания, пише каналът "Celebrity Box". С Кардашиян и Дейвидсън са още Кортни Кардашиян и годеникът ѝ Травис Баркър.

