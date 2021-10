Бездомник призна за убийство, за да спре да живее на улицата

Бездомен мъж във Великобритания призна за убийство, което е извършил през 1983 г., за да спре да живее на улицата и да бъде вкаран в затвора, предава БТВ.

Антъни Кемп бил на 21 години, когато пребил до смърт Кристофър Ейнскоут с тежък мраморен пепелник. Те се запознали по-рано същата вечер в клуб в Лондон през 1983 г.

Оригиналното разследване на престъплението приключило през 1985 г. след като не били открити никакви веществени доказателства.

На 59 години Кемп си призна за убийството, казвайки на полицията „Не искам да спя на улицата“. Разследването било отворено наново и полицията установила ДНК-то на Кемп върху угарки от цигара в пепелника на починалия мъж.

Той е осъден на минимум 15,5 години затвор.

Anthony Kemp was 21 when he attacked Christopher Ainscough with a marble ashtray after they met on a night out in December 1983 https://t.co/JiBKcZgsZx