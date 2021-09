Марсоходът на НАСА взе първа проба от повърхността на Червената планета

Марсоходът на НАСА може би е взел първа проба от повърхността на Червената планета, след като миналия месец не успя, съобщи Асошиейтед прес.

Главният инженер на марсохода "Пърсивиърънс" Адам Стелцнър я нарече "перфектна проба". "Никога досега не съм бил така щастлив да видя дупка в скала", написа той в Туитър.

We have a sample! I’ve never been more happy to see a hole in a rock. #SamplingMars https://t.co/bVstYvkYdG