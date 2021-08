Американци отглеждат най-старото прасе в света

Двойка от щата Илинойс отглежда прасе, което с 23-те си години беше признато от "Гинес" за най-старото в света, съобщиха БТА и ЮПИ.

Патрик Кънингам и Стан Кофман от Мъндълайн гледат прасето Бейби Джейн от 8-месечно, след като са го взели от приют за животни. Тя вече е на 23 години и 77 дни и е призната от "Рекордите на Гинес" за най-старото прасе на всички времена.

Бейби Джейн живее в дома на двойката, заедно със синовете им Джъстин и Маркейзи, които са на 12 и 11 години, и друго прасе на име Люси.

Второто животно се присъединява към семейството през 2004 г. Бейби Джейн дълго не иска да приеме Люси, но накрая се примирява и от няколко години двете са неразделни, разказва Кънингам пред "Гинес".

Бейби Джейн излиза навън, за да се раздвижи и да се изкъпе. През останалата част тя е в къщата.

"В леглото ни слага глава на възглавницата и се протяга, като почти не ни оставя място. Много обича да се излежава," добавя Кънингам.

We recently verified Baby Jane as the oldest pig in captivity at 23 years and 77 days old.



