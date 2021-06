В Китай откриха останки на нов вид гигантски древен носорог

Нов вид гигантски древен носорог, един от най-големите бозайници, обитавали някога планетата, е открит в северозападната част на Китай, съобщи Би Би Си.

Огромните животни от вида рaraceratherium linxiaense са живели преди близо 26,5 милиона години и били с тегло над 20 тона, колкото тежат четири големи слона. Те били по-високи от жирафите, като главите им се извисявали до височина от седем метра, предава БТА.

Останки от древното животно са открити в провинция Гансу.

В изследване, публикувано в сп. "Комюникейшънс байолъджи", учените посочват, че анализът на фосили, открити през 2015 г. край село Ванцзячуан, указва, че това е съвършено нов вид, различен от другите изследвани гигантски носорози.

Напълно запазените череп и челюстна кост например доказват, че животното имало тънък череп, а основата на носа наподобява тази на съвременния тапир, установили учените под ръководството на д-р Дън Тао от института по палеонтология на гръбначните и палеоантропология в Пекин.

Учените установили също, че новооткритият вид бил тясно свързан с гигантските носорози, обитавали някога територията на днешен Пакистан, което е знак, че те са се придвижвали из Централна Азия.

"Тропическият климат позволявал на гигантските носорози да се връщат на север към Централна Азия, което е знак, че тибетският район все още не е бил високо плато", посочва проф.Дън.

