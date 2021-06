НАСА планира две мисии до Венера

НАСА се връща към Венера - най-близкият съсед до Земята и вероятно най-пренебрегваният, след десетилетия, посветени на изследвания на други светове, съобщават БТА и Асошиейтед прес.

Новият ръководител на американската космическа агенция Бил Нелсън обяви плановете за две нови роботизирани мисии до най-горещата планета в Слънчевата система. Това стана в първото му обръщение към служителите на НАСА.

Целта на тези две мисии е да разберем как Венера се е превърнала в подобен на ада свят, където оловото се топи на повърхността на планетата", каза Нелсън. Мисията "Да Винчи Плюс" ще анализира плътната и облачна атмосфера на Венера в опит да определи дали на планетата някога е имало океан и е била обитаема. Малък космически апарат ще се потопи в атмосферата й за измерване на газовете.

Това ще бъде първата водена от САЩ мисия в атмосферата на Венера от 1978 г. насам. Другата мисия "Веритас" ще проучва геоложката история и ще картографира скалистата повърхност на Венера.

"Поразително е колко малко знаем за Венера", каза ученият от НАСА Томас Вагнер. Той добави, че новите мисии ще дадат представа за атмосферата на планетата, съставена основно от въглероден двуокис.

Всяка от мисиите, които са планирани за периода 2028-2030 г., ще получи по 500 милиона долара за разработването си от програма "Дискавъри" на НАСА.

