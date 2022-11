Поредна велика игра ще бъде екранизирана

Стрийминг платформата Netflix продължава да увеличава своето портфолио от адаптации на популярни видеоигри. След сериала Halo идва ред и на Gears of War, която е една от най-успешните екшън поредици за Xbox. Тя ще бъде екранизирана в игрален филм и анимиран сериал.

Новината идва точно на 16-ата годишнина от премиерата на първата игра Gears of War, излязла през ноември 2006 г., и след дълги месеци на преговори с The Coalition, канадския разработчик, стоящ зад франчайза.

"Gears of War се появи на бял свят точно преди 16 години и за да отбележи събитието, Netflix обявява партньорството си с The Coalition за съвместно адаптиране на сагата в игрален филм, последван от анимационен сериал за възрастни - с потенциал за още истории в бъдеще!", пишат от стрийминг услугата в Twitter публикация.

Историята на оригиналната трилогия Gears of War е свързана с войната между човешката цивилизация на планетата Сера и извънземните влечугоподобни и хуманоидни същества Locust, които живеят под земята. Те почти унищожават хората, като последната надежда остава елитният отряд "Delta", воден от ветерана сержант Маркъс Феникс.

По-новите заглавия и спинофи са фокусирани върху неговия син Джей Ди, приятеля му Беърд, както и върху бунтовника Кайт.

С пет основни игри и няколко спинофа Gears of War има над 40 милиона продадени копия, като се явява една от най-успешните ексклузивни серии за Xbox с огромна маса от верни фенове зад гърба си. Това е една от игрите, които внасят редица нововъведения в жанра на шутърите от трето лице, така че той днес да бъде толкова популярен днес.

Към момента няма информация какви ще са сюжетите на филма и сериала и доколко те ще са свързани с основната история от играта. Няма яснота също кои ще бъде режисьори и сценаристи, както и кои актьори ще бъдат избрани за ролите. Това обаче няма да е първият опит за адаптация на Gears of War. Още през 2007 г. New Line Cinema придобиват правата за филмиране, а по-късно те попадат в Epic Games, като за продуцент на потенциалната адаптация е ангажиран Скот Стъбър, който сега работи за Netflix.

Даже в един момент за ролята на Маркъс Феникс е обявено името на Дейв Баутиста, който я определя като "мечтана". Този проект е трябвало да бъде дело на филмовото студио Universal, но в крайна сметка така и не преминава отвъд сценарната фаза.

Сега изглежда, че таймингът за новия филм и сериал е точен. Последната игра от поредицата е от 2019 г., но е известно, че на хоризонта се задава нова. Много вероятно е нейното завършване да бъде синхронизирано с филма и сериала, така че да бъде привлечен максимално много интерес.

Интересно ще бъде как ще се развие този проект, който изглежда и като опит за отговор на Microsoft срещу все по-нарастващите амбиции на Sony. Изглежда че двата гиганта, които са конкуренти в областта на гейминга, намират ново поле на сблъсък в лицето на стрийминг услугите и екранизациите на ексклузивни заглавия за Xbox и Playstation.

В засилен процес на развитие вече са проекти, свързани с игрите Horizon и God of War, предвидения съответно за Netflix и Prime Video. В HBO Max вече е наличен излезлият по-рано тази година филм Uncharted, базран на игра, която също е част от ексклузивното портфолио на Playstation. От своя страна Microsoft и Xbox също навлязоха дълбоко в бизнеса с екранизации със сериала по Halo.

Неговият първи сезон обаче бе посрещнат доста противоречиво и се очаква да бъде коригиран с втори през следващата година, пише "Уебкафе".

