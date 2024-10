Фен спъна Григор Димитров

Григор Димитров Григор Димитров Димитров е български тенисист. Роден е в град Хасково. Започва да тренира тенис влезе в пререкания с фен в Шанхай.

Докато си проправяше път през почитателите, които го бяха наобиколили да се снимат с него, Гришо бе спънат. На видео в социалните мрежи се вижда как Гришо върви плътно зад охраната и впоследствие губи равновесие.

Тенисистът е бил провокиран от нетърпелив за снимки фен. 33-годишният играч едва не е паднал на земята.

Гришо стана бариста - раздава кафета и сладоледи

На видеото се вижда още как Григор се обръща и посочва някого от тълпата, а след това тръгва към въпросния фен, предупреждавайки го повече да не прави така.

Последва кратка дискусия, а официалните лица изведоха българския тенисист.

Why are the fans in china like zombies? They surround the players like flesh eating hordes



Grigor Dimitrov absolutes snaps on some Chinese dude who was touching him too much

pic.twitter.com/RoaI4p2KOm