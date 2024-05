Документалният филм Let It Be, посветен на "Бийтълс", е достъпен в ремастерирана версия

© Getty Images

Документалният филм за британската група „Бийтълс“ Let It Be от 1970 година, се завръща на екран ремастериран, на платформата „Дисни плюс“ (Disney+), предаде АФП.

Филмът е заснет през януари 1969 г. от режисьора Майкъл Линдзи-Хог и показва напрежението между Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар, което ги кара да поемат по различни пътища.

„Джордж не успява да запише много песни, защото Джон и Пол са толкова брилянтни и плодотворни“, каза пред АФП Джонатан Клайд от компанията Apple Corps, създадена през 1968 година от самата група „Бийтълс“.

„Джон се беше запознал с Йоко Оно и вървеше по свой път, Пол правеше това, което искаше, а Ринго беше започнал да създава филми“, добави той.

Филмът е възстановен от оригиналните 16-милиметрови негативи с ремастериран звук. В него са снимани репетициите на четиримата изпълнители по време на звукозаписната сесия за албума Let It Be.

Последната част е посветена на изненадващия им 40-минутен концерт на покрива на компанията им в Лондон.

Продукцията обхваща периода, в който „Бийтълс“ се опитват да възродят духа, който някога са имали.

Във филма се усеща надвисналата раздяла на групата през април 1970 г. Той излиза на екран месец след нея и се превръща в „своеобразен послеслов за края на кариерата им“.

„Те не харесваха Let It Be, защото мисля, че им напомняше за всичките им проблеми“, каза Джонатан Клайд.

След повече от 50 години филмът може да се разглежда по-обективно и е ценен запис на творческия процес на „Бийтълс“, допълва БТА.

„Всички знаем, че те са гении, които създадоха тази невероятна музика година след година, но в същото време зад всичко това се крие упорит труд“, допълни Клайд.

