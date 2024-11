Екшън комедията "Код: Червено" оглави боксофис класацията на Северна Америка

© Getty Images

Високобюджетната екшън комедия "Код: Червено" с Дуейн Джонсън и Крис Еванс оглави боксофис класацията на Северна Америка, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Този уикенд коледният дух явно не успя да завладее киноманите или поне не с това, което "Код: Червено" им предложи. През първия му уикенд на екран за филма са продадени билети на стойност 34,1 милиона щатски долара.

За традиционните студия подобен дебют при бюджет на продукцията над 200 милиона щатски долара би бил ясен знак за провал, като в случая дори се споменава бюджет от порядъка на 250 милиона щатски долара.

"Код: Червено" обаче е продукция на Амазон Стюдиос, които имат лукса да играят дългосрочна игра, отчитайки не само глобалния боксофис, но и живота на филма за години напред на платформата Прайм Видео.

Екшън комедията, в която преквалифициралият се в актьор кечист Дуейн "Скалата" Джонсън играе бодигард на Дядо Коледа, първоначално е създадена за пускане директно на стрийминг платформата. Говори се обаче, че приходите от киносалоните не са само бонус, а че излизането на голям екран е своеобразен жест към тях, тъй като все още изпитват затруднения след пандемията и търсят постоянен поток от нови филми.

"Код: Червено" е първото празнично предложение на голямото студио от 2018 г. Филмът излезе на 4032 екрана, включително на IMAX и други големи формати, в иначе един спокоен уикенд за големи премиери.

Въпреки това екшън комедията, която не се хареса на критиците, със сигурност не е кинохит. Дори претърпелият провал "Жокера: Лудост за двама" успя да се представи малко по-добре през дебютния си уикенд на екран.

В рецензията си за Асошиейтед прес Джейк Коул пише, че усещането за "Код: Червено" е като за "нежелан скъп подарък за Коледа".

Първенецът от миналата седмица "Венъм: Последният танц" отстъпи на втора позиция с постъпления от уикенда в размер на 7,4 милиона щатски долара.

Третата позиция заема друг коледен филм - The Best Christmas Pageant Ever, с приходи от 5,4 милиона щатски долара.

Челната петица в боксофис класацията на Северна Америка се допълва от хоръра "Еретик" с Хю Грант и анимационния филм "Дивият робот" на "Дриймуъркс Анимейшън". Приходите от продажбата на билети за двете продукции в киносалоните на САЩ и Канада през уикенда възлизат съответно на 5,2 милиона щатски долара и 4,3 милиона щатски долара, допълва БТА.

