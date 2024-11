"Венъм: Последният танц" оглавява боксофис класацията на Северна Америка

© Getty Images

"Венъм: Последният танц" за трета поредна седмица оглавява боксофис класацията на Северна Америка, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Продукцията с участието на Том Харди в главната роля реализира приходи от 16,2 млн. щатски долара от продажби на билети в киносалоните в САЩ и Канада миналия уикенд, сочат данни на студиото "Сони пикчърс".

Втората позиция е за хоръра "Еретик" с Хю Грант, който отчита постъпления от 11 млн. щатски долара в Северна Америка.

Празничният филм The Best Christmas Pageant Ever пък е трети в боксофис класацията с 8,9 млн. щатски долара.

След президентските избори в САЩ миналия вторник големите студия предпочетоха да не пускат нови заглавия в киносалоните. Това позволи на "Венъм: Последният танц" на "Сони пикчърс", третият филм от франчайза с Том Харди, да запази челната си позиция, отбелязва Асошиейтед прес.



Макар че продукцията не е голям хит на северноамериканския пазар - започна под очакванията в края на октомври, предизвика интерес в чужбина, като спечели почти три пъти повече отколкото в Северна Америка.

От излизането си продължението на "Венъм" реализира приходи от 279,4 млн. щатски долара в международен план, с което общата спечелена сума в световен мащаб достига 394,2 млн. щатски долара, предаде Асошиейтед прес.

"Еретик" на студиото А24, режисиран от Скот Бек и Брайън Уудс. Според критиката това е най-мрачното превъплъщение на Грант досега. С бюджет под 10 млн. щатски долара "Еретик" лесно ще излезе на печалба.

Продукцията The Best Christmas Pageant Ever е адаптация на детска книга на Барбара Робинсън от 1972 г. Режисьор е Далас Дженкинс. Бюджетът на филма също е скромен - около 10 млн. щатски долара, отбелязва Асошиейтед прес.

"Дивият робот" е на четвърто място в боксофиса на Северна Америка с 6,6 млн. щатски долара, с което приходите му достигнат 130,2 млн. щатски долара, а в световен мащаб възлизат на 292 млн. щатски долара. Анимацията излезе на екран преди седем седмици.

На пето място в северноамериканския боксофис тази седмица е "Усмивка 2" с постъпления от 5 млн. щатски долара.

