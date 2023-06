Президентът Румен Радев осъди нападението срещу язовир „Нова Каховка“

„Остро осъждам нападението срещу язовир „Нова Каховка“, което застрашава множество цивилни, представлява сериозен риск за околната среда, както и застрашава сигурността на Запорожката атомна електроцентрала. Виновните за този безобразен акт трябва да понесат отговорност”, написа президентът Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на в Tweeter.

Повод за позицията му е разрушената стена на големия язовир „Нова Каховка“ в контролираните от Русия части на Херсонска област в Украйна.

Украйна обвинява Русия, че е взривила стената на язовира, което е причинило големи наводнения. Москва твърди, че украинските войски са обстрелвали съоръжението.

Вижте мащабите на бедствието след взривяването на язовир "Нова Каховка"

Повече от 2700 души са били евакуирани от наводнените райони. След наводненията по поречието на река Днепър има опасения от хуманитарна и екологична катастрофа. Световната програма по прехраната на ООН предупреди за негативните последици за глада по света от унищожаването на Каховската ВЕЦ.

I most strongly condemn the attack on Nova Kakhovka dam which endangers numerous civilians, poses serious risks to environment as well as threatens security at the Zaporizhzhia nuclear power plant. Those responsible for this outrageous act should be held accountable.