Вижте мащабите на бедствието след взривяването на язовир "Нова Каховка"

Нова Каховка е наводнена след разрушаването на язовирната стена на близката водноелектрическа централа, заявиха руски и украински представители. Украински хидроинженери очакват язовирните води да залеят близо 100 населени места.

Централните части на Нова Каховка са под вода, написа в "Туитър" Андрий Йермак, съветник на украинския президент. Информацията потвърди и ръководителят на руската градска администрация Владимир Леонтьев. Според Киев взривяването на язовирната стена е терористичен акт, планиран от руските сили и извършен дистанционно.

Пред БНР бившият съветник на украинския президент по националната сигурност Олексий Арестович го нарече "шантаж", но подчерта:

"Това няма да спре нашето настъпление. Смятам, че режимът на Путин ще бъде осъден. Държава, която съзнателно причинява такава огромна екокатастрофа през 21-ви век - най-голямата след "Фукушима", не може да бъде член на ООН. И тези, които ни предлагат да преговаряме, трябва след този случай окончателно да разберат с кого си имаме работа", заяви Арестович.

Положението в Запорожката АЕЦ след взривяването на язовирната стена е под контрол

Пред Международния наказателен съд в Хага Украйна обвини Русия в държавен тероризъм, а Москва обяви, че започва наказателно разследване.

Интервю с бившия съветник на украинския президент Олексий Арестович за очакваното контранастъпление, хода на войната и неговото обръщение към българите, очаквайте в "Нещо повече".

Междувременно украинските власти съобщиха, че 24 населени места са били наводнени след нападение срещу язовир "Каховка" в окупираната от Русия Южна Украйна, предава АФП.

„В момента 24 украински населени места са наводнени“, цитира изявление министърът на вътрешните работи Игор Клименко, добавяйки, че неговото министерство вече е евакуирало „около хиляда души“.

