Бивш депутат на Слави напусна ИТН

Уважаеми приятели, Вече не съм член на политическа партия ИТН.

Това написа на личната си страница във Фейсбук бившият депутат от "Има такъв народ "Има такъв народ" е политическа партия в България, създадена от българския телевизионен" (ИТН) Андрей Михайлов. Ето какво още сподели той:

"Винаги съм подхождал професионално и винаги съм се стремял да реализирам именно реформите в съдебната власт, така работих в три поредни парламента. Научих много и придобих наистина безценен опит в законодателната работа, но и в отношенията в политическото (бурно) море в последните две години. Бях председател на Правна комисия в 46-то Народно събрание и председател на делегацията в НАТО – видях и хубавата (колкото и малка да е тя) и лошата страна на нашата вътрешна и външна политика в турбулентни времена. Устоях на изкушения и изтърпях упреци, не търсете тук скандал – има само тъга. Ще ви разкажа нещо от зората на ИТН – преди повече от четири години се събирахме с колеги и часове наред обсъждахме политически и юридически подходи, реформи, подготвяхме програма и законодателни предложения. Само в сектор „Правосъдие“ програмата беше над 100 страници. Днес няма кой да напише подобно нещо, а по-тъжното е, че няма кой да го прочете! Именно хората са същността на една идея, без хора тя е само лозунг. Във всички интервюта и публични изказвания съм посочвал, че професионалният и експертен подход, съчетан с диалог е формулата, която може да ни изтегли от безизходицата.

Ще продължавам да имам обществена позиция, ще продължавам да пиша по политически въпроси. Благодаря на всички избиратели за това, че толкова пъти излизаха и гласуваха и моля за прошка, но и се гордея с това, че запазих професионален, честен подход и мога да погледна всеки от вас в очите без срам.

Днес си мечтая за повече експертен подход (не само юридически), който толкова ни липсва. Накрая, за да завърша с позитивно настроение, ще си позволя да цитирам Джон Ленън с думи от песента Imagine:

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us".

