Водещите новини! Искри и престрелки между служебния кабинет и ГЕРБ за подслушването

Водещите новини на 22 май 2021 година.

Продължава размяната на взаимни обвинения между служебното правителство и бившите управляващи по темата били ли са подлсушвани незаконно политици. "Служебният премиер Стефан Янев С указ на президента Румен Радев от 12 май 2021 година Стефан Янев е назначен за служебен е бил подслушван преди вота на 4 април". Това обяви пред БТВ служебният вътрешен министър Бойко Рашков Рашков е роден на 28 септември 1954 г. в с. Огняново, област Благоевград. Завършва право в Софийския. Засегнати политици призоваха за съд и най-тежките наказания, ако това действително е така.

Скандалът с подслушването тръгна от съпредседателя на „Демократична България“ Атанас Атанасов, който заяви, че около изборите са подслушвани партийни дейци и водачи на листи. Вчера прокуратурата започна проверка. Вицепремиерът обяви, че срещу него е образувано досъдебно производство от прокуратурата, от обвинението отрекоха.

Рашков с нова порция разкрития за подслушваните политици

От ГЕРБ ГЕРБ е дясноцентристка популистка, консервативна и проевропейска политическа партия в отговориха на Рашков, като дадоха извънреден брифинг в централата партията. "Рашков заяви, че е научил от медиите, че са подслушвани политици. И ние искаме да разберем. Атаката срещу службите е продиктувано от нещо друго, а не от мистериозни подслушвания", заяви Даниел Митов Даниел Митов е роден на 4 декември 1977 г. в град София. Завършва СУ „Климент Охридски“,.

"Очевидно президентът Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на и Бойко Рашков Рашков е роден на 28 септември 1954 г. в с. Огняново, област Благоевград. Завършва право в Софийския не могат да простят, че разбиха руска шпионска мрежа. Шефовете на службите, като ДАНС и ДАТО, са атакувани именно заради разкритата схема за шпионаж на Русия у нас. Служебното правителство се превърна в предизборен щаб на президента", допълни Митов.

ГЕРБ коментираха политическите подслушвания, знаят защо Радев и Рашков погват службите

Президентът Румен Радев Румен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на също коментира разразилия се скандал. "Всеки скандал за подслушване трябва да бъде проверен", заяви пред журналисти държавният глава, преди да взема участие в честванията по случай 100 години от създаването на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

„Въпросът тук е ,че същите хора, които организират и провеждат подслушванията, сега трябва да проверяват сами себе си. Оттук е неизбежността за някои кадрови промени. Къде бяха критиците, когато тяхното правителство, което отговаряше за организацията и контрола на защита на класифицираната информация, допусна 5 български офицери, да бъдат пробити от чужди служби", добави Радев.

Радев с първи коментар за скандала с подслушването, отговори на ГЕРБ

В момента, в който излезе новината за новото обединение на левицата, някой подхвърли, че съм щял да участвам в президентските избори. Е, това вече е много елементарно!

Това написа на личната си страница във Фейсбук основателят на партия АБВ и президент в периода 2002-2012 г. Георги Първанов по повод появилите се в медиите твърдения, че ще се кандидатира за нов президентски мандат. Ето какво още сподели той: "Опитват се хората да посеят съмнение, да разколебаят сампатизантите преди още да се случи очаквания подем. Не съм аз, който ще създава смут в лявото пространство".

Георги Първанов обяви ще се кандидатира ли за нов президентски мандат

БСП за България” подписа споразумение за общи политики и общо явяване на изборите за 46-о НС с АБВ и гражданската платформа на Георги Кадиев.

В него двете формации поемат ангажимент да подкрепят програмата на “БСП за България”, да обединят усилията си за общ ляв фронт, за възстановяване на държавността, за правова и социална България, за изкореняване на корупцията и промяна на модела на управление.

БСП подписа споразумение с АБВ и платформата на Георги Кадиев

Днес лидерът на Консервативно обединение на десницата (КОД) Петър Москов се свърза по телефона с шампиона по бокс Кубрат Пулев, който през последните месеци остро критикува българските политици и липсата на ефективно лидерство.

Двамата са провели дълъг разговор за състоянието на България и проблемите на българските граждани. Петър Москов е останал впечатлен от задълбоченото познаване не само на политическата ситуация в страната, което Пулев е показал в разговора, но и познаване на основните политически идеи и ценности на десницата и програмните тези на българските десни партии.

Петър Москов се чу с Кубрат Пулев, кани го да влиза в политиката

Намериха тялото на изчезналия преди два месеца 34-годишен сноубордист в Рила. В издирвателната акция се участваха над 50 спасители и доброволци от Благоевград, Банско, Добринище и Дупница, както и три обучени кучета.

Тялото му бе открито в местността Бодрост над ски център "Картала".

Откриха трупа на изчезналия преди 2 месеца сноубордист в Рила

Десетки линейки и пожарни коли "летят" към Летище София.

По първоначална неофициална информация ставаше въпрос за пожар, но поводът за това се оказа самолет, който е кацнал аварийно. На борда на летателната машина е имало 137 пътници.

Самолет кацна аварийно на Летище София

Тази вечер е големият финал на Евровизия 2021. Шоуто ще бъде излъчено на живо от Ротердам по БНТ 1 от 22:00 часа. Талантливата Виктория е един от големите фаворити за класиране в топ 5 във финала, където ще изпълни песента “Growing Up is Getting Old” под номер 17, съобщиха от Eurovision Bulgaria.

За Виктория ще могат да гласуват зрителите в цяла Европа и българите в чужбина. Всички наши съграждани, които живеят на Стария континент и Австралия, ще мога да гласуват за България в прозореца за вот след изпълнението на всички песни. Те трябва да гледат шоуто по месните обществени телевизии и могат да гласуват само с карти от държавата, в която живеят. Повече информация за гласуването може да се намери на BULGARIA2021.COM - платформа с информация за гласуването.

Тази вечер е големият финал на Евровизия 2021

