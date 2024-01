Водещите новини! Руската Дума изпрати официална заплаха, пълна с обиди, до българска партия. Асен Василев с коментар за отсъствието на Радев (и още…)

© Getty Images/Булфото/Novini.bg

Писмото завършва с: „Приемете, уважаеми господин председател, уверения във високата ми към вас почит“.

Половината от декларацията е пълна с критики към партията, председателствана от ген. Атанасов. Тя е определена като „известна с яростната си русофобия, последователен поддръжник на прозападната ориентация на България и участието ѝ във всички авантюри на НАТО“.

Депутатите от Руската Дума изразяват „крайно възмущение“ защото е предложено до края на 2024 г. да се махне паметника на съветския окупатор Альоша, който обаче те наричат: „съветския войник-освободител „Альоша“.

И продължават с фантасмагориите си: „Поредната безразсъдна враждебна постъпка на представителите на партия ДСБ е явна демонстрация на пренебрежително отношение към историята на страната им, подъл опит за оскверняване на общата историческа памет на нашите братски народи, маниакално отчаян опит да се принизи героичният подвиг на съветските войници, решаващият принос на СССР и съветския народ в борбата с нацизма по време на Втората световна война“.

Митрофанова връчи с „висока почит“ на ген. Атанасов гневно писмо от руските депутати

Как го извъртат все едно е някак си тяхна заслугата, че хората, които живеят в други държави ще могат да гласуват.

Това са демократични държави, където, ако руснаците искат да гласуват на техните си избори, гласуват.

Но Захарова го изкарва все едно е някак си заслуга на руските власти – че са постигнали сякаш нещо кой знае какво, че ще се гласува в „неприятелските страни“.

Обявени за „неприятелски“, защото санкционираха руските главорези заради кървавата им алчност за територия, която нарекоха „специална военна операция“.

И какво излиза? Че единствената неприятелска страна за руснаците е самата Русия.

„Гражданите на нашата страна, които живеят в неприятелски страни, наложили санкции на срещу нас заради специалната военна операция в Украйна, ще могат да гласуват на президентските избори през март“, това каза днес говорителката на министерството на външните работи на Русия Мария Захарова, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Служителката в дипломатическата централа заяви, че избирателни секции ще има във всички страни, в които Русия има дипломатически мисии.

Русия: Гражданите ни, които живеят в неприятелски страни, ще могат да гласуват за президент

„Освен това не забравяй, че съм комунист. Долу буржоазията! Има ли човек на света, който да ме е видял да работя, когато мога да си го спестя? Не. И не само, че не се преработвам като вас, глупаци, а и крада, просто, за да покажа, че съм независим.

[…]

Е, за отмъщение намерих начин да му крада млякото.

[…]

Не че исках да го пия, защото – нали разбираш – аз мразя мляко; но въпросът е в принципа“.

~ Джордж Оруел, Down and out in Paris and London (1933 г.)

Главният сезировач на КС не уважи клетвата на новите конституционни съдии. И няма изненадани

„Не съм специалист по право, но според мен всеки трябва да си изпълнява конституционните задължения, независимо дали му харесва или не“.

Това коментира пред журналисти в парламента съпредседателят на „Продължаваме промяната“ и финансов министър Асен Василев.

Асен Василев за отсъствието на Радев от клетвата в КС: Всеки трябва да изпълнява конституционните си задължения

Зам.-търговският директор на футболен клуб "Ботев" Пловдив Въльо Петров, директорът по сигурността на клуба Милен Стоянов и двамата полицаи Галин Колев и Мартин Ламбрев остават зад решетките.

Това е решението на окръжния съдия Михаела Добрева, след като чу тезата на обвинението и защитата на адвокатите на четиримата, предава Trafficnews.

Задържаните за рекет полицаи и шефове на "Ботев" Пловдив остават в ареста

„Преди няколко месеца дойдоха група мъже, които се представяха за служители на ГДБОП, ДАНС и на „Вътрешна сигурност“. Вадеха карти и започнаха масово да тормозят хората, които изразяват мнението си против руския ни президент (Антон Зингаревич, собственик на „Ботев“)“, разказа единият мъж.

"Ние сме държавата, няма на кого да се оплачете": Заплахите на задържаните за рекет полицаи

„Сигнал от г-н Владимир Павлов, съсед на Габриела Славова, е подаден през юли 2021 г. на тел. 112., като сигналът е бил прехвърлен към Национална телефонна линия за деца в риск. Сигналът е постъпил при нас на 3 юли 2021г. Той е подаден за това, че непълнолетното дете е оставено за неопределено време само". Това каза пред журналисти началникът на отдел Закрила на детето Бургас Димитрина Чочорова във връзка със съпругата и тъщата на убития Пейо Пеев, които са оставяли детето на Габриела Михаел без надзор в дома му в Бургас.

По думите ѝ съседът е взел детето при себе си и след това е подал сигнал.

Проведени са разговори с детето, майката, бабата и прабабата по майчина линия, с бащата по телефона и със сигналоподавателя“.

Закрила на детето: Съсед е подал сигнал през 2021 г. срещу Габриела Славова, оставила детето само вкъщи

„Руското поделение за управление на дронове в Украйна, с кодово име "Денят на страшния съд", бе де факто унищожено", това написа хърватската медия "Индекс".

„Въоръжените сили под командването на Киев изввръшиха ракетен удар по военни на окупаторите край град Иловайск, в източната украинска Донецка област", допълни изданието.

„При нападението бяха използвани доставени от САЩ ракети "Хаймарс", посочи още цитираната медия.

Американски ракети унищожиха руски "Ден на Страшния съд" в Украйна

Руската отбранителна промишленост ще увеличи рязко производството си през тази година

От 20 декември до 20 януари повече от един милион публикации на немски език са били публикувани в "Екс" от 50 000 фалшиви акаунта, сочи анализ, направен от експерти в министерството.

Резултатите от проучването бяха публикувани днес от сп. "Шпигел".

Често се среща обвинението, че германското правителство пренебрегва собствените си граждани, за да подкрепя Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.

Германия: Руска пропаганда се разпространява от 50 000 фалшиви профила в "Екс"

Президентът на САЩ Джо Байдън отбеляза Международния ден в памет на жертвите на Холокоста, като предупреди, че след нападенията на Хамас срещу Израел и усилията да се омаловажи случилото се в този ден се наблюдават тревожни признаци за ръст на антисемитизма, предаде Ройтерс.

През май миналата година Байдън сложи началото на първата национална стратегия на САЩ за противодействие на антисемитизма. Днес американският президент заяви, че напомнянето за Холокоста и "бича на антисемитизма" е по-належащо от всякога след нападението на Хамас, при което бяха убити около 1200 души – най-кървавата атака в Израел от основаването на еврейската държава през 1948 г.

Байдън отбеляза Международния ден в памет на жертвите на Холокоста

