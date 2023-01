България с павилион в манастир на Венецианското биенале, архитект с обвинения към журито

© Novini.bg

Слушай новината Слушай новината

За да се реализира такъв проект, трябва да има две неща – желание от институциите и експертите и пари. И едното, и другото са налице. Беше извършена забележително добре изпипана работа, свързана с подбора на място. Това каза Борис Данаилов, началник кабинет в Министерството на културата, на пресконференция, на която се представят резултатите от конкурса за български павилион на Венецианско архитектурно биенале 2023 г., предаде репортер на Novini.bg.

От подбора на място зависи представянето на съответната страна. Хората, изпратени да водят преговори, откриха великолепно място. Названието на залата е "Тициан", намира се в голям манастирски комплекс. Това е забележително добро място, намира се на Канале Гранде, до него се намира спирката на транспорта, там е линията, по която се движи основният поток от туристи. Това е много престижно място, заяви Данаилов.

Тази зала е най-подходящата и в други измерения – има огромен вътрешен двор и една великолепна аркада, която предоставя допълнителни възможности за експониране. Самата зала е около 120 квадратни метра с всички удобства да бъдат разполагани предмети, свързани с експозиция, отбеляза той.

Подписан е договор за наем за 3 г., уточни Борис Данаилов.

По думите му сделката е изгодна и във финансово отношение.

Горчивияит ми опит по отношение търсене на зали за биеналета показва, че 100 квадратни метра се продават за около 100 000 евро. В случая този ангажимент с продължителност 3 г. ни предсоатавя и допълнителни финансови облекчения. В момента залата струва около 65 000 евро, което е доста добра цена. Причината е, че я намемаме дългосрочно, каза още Борис Данаилов.

Министър Минеков за скандала в Народния театър: Усещам политически натиск лично към мен

След 15-годишно отсъствие България се завръща на сцената на Венецианското архитектурно биенале. Конкурсът за кураторски проект за националното участие стартира на 20 декември 2022. Интересът бе голям, 34 проекта бяха разгледани от 8-членно жури под председателството на проф. д-р apx. Тодор Булев, председател на УС на Съюза на архитектите в България. То класира на първо място проекта "Образованието е придвижването от тъмнина към светлина" (Education is the movement from darkness to light), с куратор арх. Борис Тикварски и автори арх. Борис Тикварски, Александър Думарей, Божидара Вълкова, Мария Гяурова, Майк Фритш, Костадин Кокаланов.

Това е 18-то издание на Биеналето, то ще се проведе от 20 май до 26 ноември тази година, а темата на форума е "Лаборатория на бъдещето".

На пресконференцията арх. Стефан Добрев, който е сред участниците в конкурса, заяви че класираният на първо място проект няма нищо общо с архитектурата. България няма да бъде достойно представена с този проект. Има ли смисъл от това недостойно участие, с такъв проект страната ни ще стане за посмешище, посочи арх. Добрев. Той обвини журито в некомпетентност и пристрастност.

На конкурса ще има един награден и други, които се чувстват ощетени. Това изказване не трябва да служи като база. Това е нормална емоционална реакция на един пренебрегнат в журирането архитект, каза в отговор проф. д-р apx. Тодор Булев.

0









Копирано