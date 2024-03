Ще нарасне ли Ethereum като Bitcoin след одобрението на ETF?

© Freepik

Артър Хейс, съоснователят на борсата за крипто деривати BitMEX, предложи своите прозрения за Ethereum (ETH) след одобрението и последващото листване на спот Биткойн (BTC) борсово търгувани фондове (ETF).

В ексклузивно интервю с The Wolf of All Streets, Хейс сподели очакванията си за повишено търсене на Ethereum, особено ако Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) даде зелена светлина на заявления за спот ETH ETF.

„Мисля, че ETH ще хване наистина голяма оферта, особено ако тези ETF ще преминат“, отбеляза Хейс. Той подчерта значителното финансово въздействие на стартирането на ETF върху различни активи, като направи паралели с установени ETF като Invesco QQQ ETF и SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), които проследяват основни индекси като Nasdaq 100 и S&P 500, съответно, пише Kriptonovini.bg.

Биткойн ETF е само началото, според създателя на Chainlink

Хейс подчерта огромния потенциал за доходност на ETF за криптовалути извън Биткойн, включително Ethereum и Solana. Той подчерта безпрецедентния мащаб на тези стартирания на ETF, надминавайки дори утвърдени ETF като SPY и QQQ.

„Майките***** събират AUM (активи под управление) и някои от тези момчета не начисляват такси… Така че, ако това е Биткойн, защо не Ethereum, защо не Solana, защо не някой от тях? " Хейс се замисли, като подчерта потенциала за широко приемане на ETF в различни крипто активи.

Одобрение на Ethereum ETF: шансът е 25%

Според Хейс, одобрението на спот ETF за крипто активи извън Биткойните може да зависи от влиянието на банките. Той отбеляза, че банките притежават значителна власт в големите юрисдикции и биха могли да играят ключова роля в процеса на одобрение, особено ако могат да спечелят от тези продукти.

„И познайте какво, сега можете да имате търгуван продукт, за който вие като банка печелите такси? Няма начин тези ETF да не бъдат одобрени… Банките управляват всичко във всяка една голяма юрисдикция. И така, ако банките искат да правят пари от тези неща, те ще ги имат“, обясни Хейс, подчертавайки потенциалното съгласуване на банковите интереси с одобрението на крипто ETF.

Кати Ууд: Очакваме одобрението на SEC предимно за Биткойн и Етериум

По същество перспективата на Хейс подчертава нарастващото очакване около потенциалното одобрение на Ethereum ETF и други крипто активи, подхранвани от успеха на Bitcoin ETF и влиянието на финансовите институции при оформянето на регулаторни решения. Тъй като крипто пазарът продължава да се развива, одобрението на ETF може да отбележи важен крайъгълен камък в масовото приемане и инвестиране в цифрови активи извън Биткойн.

Последвайте канала на

2









Копирано