Кати Ууд: Очакваме одобрението на SEC предимно за Биткойн и Етериум

По време на неотдавнашна дискусия в подкаста Take On the Week на WSJ Кати Ууд, основател на ARK Investment Management, представи прозрения за потенциалната траектория на криптовалутите в сферата на борсово търгуваните фондове (ETF).

Ууд изрази резервираност по отношение на вероятността Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC) да даде одобрение за спот ETF, обхващащи криптовалути извън Биткойн и Етериум.

Франклин Темпълтън подава предложение за Ethereum Trust ETF

“Очакваме одобрението на SEC предимно за Биткойн и Етериум, с малки очаквания за други криптовалути”, отбеляза тя.

Наблюденията на Ууд дойдоха в момент, в който цената на Биткойн надхвърли границата от $50,000, пише cryptodnes.bg.

За първи път от 2021 г.: Биткойн поскъпна над 50 хил. щатски долара

Независимо от това, заслужава да се отбележи, че решението на SEC дали ще одобри спот Етериум ETF, се очаква да бъде взето през май.

Въпреки това продължават да съществуват неясноти, особено по отношение на одобрението на SEC на платформата Prometheum, която възнамерява да третира Етериум като ценна книга, което повдига въпроси относно процеса на класифициране на Етериум като стока.

Докато пазарът на криптовалути очаква с нетърпение заявления за спот ETF, включващи алткойни като Solana, XRP и Cardano, позицията на SEC, определяща всички криптовалути, с изключение на Биткойн и Етериум, като ценни книжа, поставя под съмнение перспективите на алтернативните активи да се сдобият със спот ETF.

