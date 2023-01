Илон Мъск съобщи, че в Twitter работят 2300 души

"Tуитър" разполага с около 2300 щатни служители, съобщи днес Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, цитиран от Ройтерс.

Агенцията припомня, че Си Ен Би Си съобщи, че броят на служителите на пълно работно време в социалната мрежа е намалял до около 1300 щатни служители, включително по-малко от 550 инженери на пълно работно време.

Около 75 от 1300-те служители на компанията са в отпуск, включително около 40 инженери, съобщи Cи Ен би Си, позовавайки се на вътрешни документи на компанията.

Twitter загубил 80% от служителите си

"Цитираните данни са некоректни. Има около 2300 щатни служители в "Tуитър", написа милиардерът Мъск в Туитър в отговор на туит, в който се цитира телевизията.

"Все още има стотици служители, които работят върху доверието и безопасността наред с няколко хиляди души, наети по договор", добави Мъск.

Мъск пое "Tуитър" през октомври миналата година и бързо предприе редица продуктови и организационни промени. Компанията пусна нар. синя значка за верификация като платена услуга и уволни около 50% от персонала, припомня Ройтерс.

