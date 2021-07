Окончателно: Еврохолд финализира придобиването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България

©

Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, официално финализира придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания ЧЕЗ Груп в България. Сделката е на стойност 335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на Еврохолд, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

В резултат на транзакцията, която вече беше одобрена от всички компетентни местни регулатори, Еврохолд ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия в България - ЧЕЗ Разпределение България (с 40% пазарен дял) и най-големия доставчик на електроенергия - ЧЕЗ Електро България, както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електроенергия - ЧЕЗ Трейд България. Холдингът също така придобива компанията за IT услуги ЧЕЗ ИКТ България, фотоволтаичния парк Фри енерджи проджект Орешец, дружеството за производство на електричество от биомаса - Бара груп, както и ЧЕЗ България, която координира и управлява дейността на всички дружества на ЧЕЗ в България.

КЕВР разреши продажбата на ЧЕЗ

С придобиването и интегрирането на активите на ЧЕЗ Груп, Еврохолд ще доставя услуги на повече от 7 милиона потребители и ще има над 6000 служители в 11 държави в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ), както и от бившия СССР. Дъщерните дружества на ЧЕЗ Груп в България имат над 3000 служители и обслужват близо 3 млн. потребители, включително в най-населената югозападна част на страната и столицата София. Преди сделката Еврохолд имаше повече от 3000 служители и предоставяше услуги на около 4 млн. клиенти в 11 страни в ЦИЮИЕ и бившия СССР, основно чрез застрахователния си подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ).

До края на 2021 г. и с консолидацията на резултатите на подразделенията на ЧЕЗ Груп, общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния холдинг се очаква да надхвърлят 1.5 млрд. евро, а неговата оперативна печалба (EBITDA) за годината ще достигне около 120 млн. евро. Според стратегията за развитие до 2025 г. Еврохолд предвижда да генерира приходи от близо 2 млрд. евро годишно и оперативна печалба (EBITDA) в размер на почти 200 млн. евро.

“Придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България ще осигури на нашите клиенти и инвеститори по-голяма стабилност и предвидимост във всички аспекти, като също така ще създаде потенциални синергии и допълнителни благоприятни възможности. Отвъд корпоративното, тази сделка гарантира приток от над 500 млн. евро в българската икономика, ако пресметнем общата стойност на транзакцията, в това число цената, предстоящото задължително търгово предложение към миноритарните акционери в две от придобитите компании и инвестиционната програма на ЧЕЗ в България. Това придобиване е изключително важно не само за нашата компания, но и за бизнеса в България като цяло, тъй като ще докаже, че ние успешно можем да ръководим голяма и разрастваща се на регионално ниво корпорация, която е със седалище в София. Договорената от нас цена на сделката ни позволява да извлечем по-висока стойност от придобиването, което ще допринесе за бързия растеж на нашия холдинг в следващите пет години. След успешното интегриране на подразделенията на ЧЕЗ Груп, Еврохолд ще подкрепи настоящата и бъдеща инвестиционна програма на ЧЕЗ в България, която ще бъде фокусирана върху подобряване обслужването на клиентите, обновяване и поддръжка на мрежата, иновации, технологии и дигитализация, възобновяеми източници и енергийна ефективност. Осигурихме необходимите средства за изпълнението на инвестиционната програма. Благодарим на управленския екип на ЧЕЗ за професионализма и сътрудничеството. Също така изказваме благодарност за доверието към всички наши партньори, които бяха част от процеса на придобиване - банки, финансови консултанти, адвокати, служители и на целия екип, ангажиран с тази голяма сделка - над 100 души работеха усърдно за успешното й финализиране”, коментира Асен Христов, председател на надзорния съвет на Еврохолд България.

„Еврохолд“ планира да набере до 100 млн. евро чрез нови акции на Българската фондова борса

“Еврохолд ще фокусира бъдещото си развитие в два основни сектора - застраховане и енергетика. Вече изградихме водеща застрахователна група, която развива дейност на пазарите в ЦИЮИЕ и бившия СССР. Дългосрочната ни цел е да превърнем Eastern European Electric Company в един от най-големите доставчици на ютилити услуги в региона”, добавя Асен Христов. Еврохолд ще запази голяма част от мениджърския екип на ЧЕЗ България, за да съхрани натрупания опит през годините, но в същото време ще покани в борда и външни експерти, всеки от които има над 25 години опит в сектора на водещи позиции в енергийни компании от Източна Европа.

Еврохолд, с подкрепата на своето подразделение Евро-Финанс АД, финансира придобиването на подразделенията на ЧЕЗ Груп в България чрез комбинация от собствени средства, набрани чрез увеличение на капитала и публично предлагане на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), както и чрез комплексно по своята структура външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с участието на търговски банки и международни финансови институции. Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея инвестиционната банка J.P. Morgan AG участва като ексклузивен финансов консултант и ексклузивен мениджър и посредник. В синдикирания заем J.P. Morgan AG участва като водещ и ексклузивен мениджър, поемател и организатор. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната инвестиционна банка (МИБ) и Обединена българска банка - водещи мениджъри.

По-рано този месец Еврохолд набра над 157 млн. лева (80.5 млн. евро) собствени средства чрез увеличение на капитала и предлагане на нови акции на БФБ, което беше подкрепено от международни и местни инвеститори, които записаха и платиха около 63 млн. нови акции. След увеличението на капитала, мажоритарният акционер в Еврохолд - Старком Холдинг АД, запази контрол в компанията с над 50% дял. Финансова подкрепа за увеличението на капитала оказа и Международната банка за икономическо сътрудничество. Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала на Еврохолд и стана третият по големина акционер в компанията след Старком Холдинг АД и финландския фонд KJK, подсилвайки допълнително акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно управление на дружеството.

Инвестиционният посредник Евро-Финанс АД беше водещ мениджър на публичното предлагане на Еврохолд. Renaissance Capital участваше единствено в качеството на финансов консултант на емитента и координатор по предлагането.

Еврохолд определи водещ и ексклузивен мениджър при финансирането на сделката с ЧЕЗ Груп

Eто и другите основни консултанти по сделката заедно с Евро-Финанс, J.P. Morgan и Renaissance Capital:

Morrison & Foerster, White & Case, Loyens & Loeff, De Brauw, STZ Law и Boyanov & Co - главни правни консултанти

PWC

NERA

AFRY

Grant Thornton

The Bank of New York Mellon

The BNY Mellon Corporate Trustee Services

Банка ДСК

