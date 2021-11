Илон Мъск бе посъветван да продаде 10 процента от акциите си в Тесла

Шефът на Тесла (Tesla) Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, проведе допитване в Туитър дали да продаде 10 процента от акциите си в компанията. 57,9 процента от участвалите в своеобразната анкета над 3,5 милиона души посъветваха Мъск да направи това, предаде Ройтерс.

В събота най-богатият човек на планетата туитна, че ще продаде една десета от своите акции в Тесла, ако потребителите на социалната мрежа одобрят предложението, и обеща да се съобрази с резултатите от допитването.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?