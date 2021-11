Мъск ще продаде 10% от акциите си в "Тесла"

Американският предприемач Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, повери решението си да продаде 10% от своите акции в производителя на електрически автомобили „Тесла“ на потребители в Twitter, предаде РИА Новости. За целта, Мъск организира гласуване в социалната мрежа.

„Напоследък много се говори за нереализираните печалби като средство за укриване на данъци, така че предлагам да продам 10% от акциите си в „Тесла“... Ще взема решение въз основа на резултатите от това проучване, какъвто и да е резултатът “, написа Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, в Twitter.

В проучването могат да участват не само 62,5 милиона абонати на Мъск, но и други потребители на социалните мрежи. В гласуването взеха участие над 690 хиляди души, което ще продължи почти едно денонощие. Към момента над 55 % от потребителите са гласували за продажба на акциите.

"Никъде не ми плащат в брой или бонуси. Имам само акции, така че единственият начин лично за мен да плащам данъци – това е да продам акции", добави Мъск.

