Бездомник уби двама души в Манхатън

Двама души бяха убити, а трети е тежко ранен при нападения с нож в Манхатън в Ню Йорк, извършени тази сутрин. Петдесет и една годишният заподозрян е задържан от полицията, след като са открити следи от кръв по дрехите му и двата кухненски ножа, които е носил, съобщиха властите., цитирани от БТА.

„Трима нюйоркчани. Непредизвикани нападения, които ни накараха да търсим отговори на въпроса как може да се случи нещо подобно“, заяви на пресконференция кметът Ерик Адамс. Той нарече насилието „ясен, категоричен пример“ за пропуски в системата на наказателното правосъдие и на други институции.

Заподозреният, очевидно бездомник, е бил осъден по наказателно дело преди няколко месеца, каза кметът демократ, без да даде повече подробности.

Нападенията са станали в рамките на два часа и половина, заяви полицейският началник Джоузеф Кени.

Нападателят убил първо строителен работник близо до река Хъдсън малко преди 8:30 ч. сутринта. Около два часа по-късно друг мъж е нападнат и убит, докато ловял риба в пролива Ийст Ривър. След това заподозреният е намушкал с нож жена близо до централата на ООН. Тя е настанена в болница в критично състояние.

