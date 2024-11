Стреляха по пътнически самолет на летище в Далас

Пътнически самолет бил обстрелян мигове преди планираното му излитане от летище в Далас, Тексас в петък. Полетът бил за Индианаполис, но след стрелбата се е върнал на изхода, а пътниците били евакуирани. Няма данни за пострадали, самолетът е изведен от експлоатация. „Полет 2494 на Southwest Airlines трябваше да излети за Индианаполис, когато куршум удари дясната страна на самолета, точно под пилотската кабина, докато екипажът се подготвяше за излитане“, каза говорителят на Southwest, предаде Си Ен Ен.

По-рано тази седмица хаитянски банди стреля по три самолета на летището в Порт-о-Пренс, което накара Федералната авиационна администрация да забрани на американските авиокомпании да пътуват до засегнатата от насилие карибска държава за 30 дни.

Самолет на Spirit Airlines пък беше уцелен от няколко куршума, докато се опитваше да кацне на международното летище в Порт-о-Пренс Тусен Лувертюр в понеделник. По време на стрелбата стюардеса е била уличена от куршум, принуждавайки самолета да смени курса към летище в Доминиканската република.

Plane Struck By Bullet In Texas!

A Southwest Airlines jet has been struck by a gunfire at the Dallas Love Field Airport. Gunshots were reported near Dallas Texas Love Field Airport which caused a bullet to strike Southwest Airlines Flight 2494, which was preparing to… pic.twitter.com/6vpL1luojt