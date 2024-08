Байдън събра извънредно екипа си по национална сигурност заради Иран

Президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в се срещна с висшия си екип по национална сигурност заради опасенията от ответна атака на Иран срещу Израел.

„Получихме актуална информация за заплахите, които представляват Иран и неговите пълномощници, за дипломатическите усилия за деескалация на регионалното напрежение и за подготовката за подкрепа на Израел, ако той бъде нападнат отново, каза Байдън след срещата.

По време на брифинга американският президент е бил уведомен, че времето и естеството на иранската атака остават неясни, пише Би Би Си, като цитира новинарския сайт Axios.

Съобщава се, че ден по-рано държавният секретар Антъни Блинкен е казал на колегите си от Г-7, че Иран и „Хизбула“ могат да нападнат Израел в рамките на 24 до 48 часа.

Антъни Блинкен заяви, че длъжностните лица работят денонощно, за да предотвратят ескалация.

По думите му служителите са ангажирани в интензивна дипломация с много просто послание: „Всички страни трябва да се въздържат от ескалация“.

