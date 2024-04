Горя емблематичният хотел от филма „Сиянието”.

„Тимбърлайн лодж” в Орегон е бил използван за декор на по време на снимките на шедьовъра от 1980 година на Стенли Кубрик, който адаптира за голям екран романа на Стивън Кинг.

Гори историческата сграда на Стоковата борса в центъра на Копенхаген

Десетки огнеборци и няколко пожарни автомобила в продължение на часове гасиха пламъците, които тръгнали от покрива на сградата, която е строена през 30-те години на миналия век.

Причината за избухването на огъня се изяснява. Не се съобщава за жертви или ранени, предава Ройтерс, цитирано от Нова тв.

The Timberland Lodge stood in for the creepy Overlook Hotel, setting of Stanley Kubrick’s adaptation of "The Shining" pic.twitter.com/cDcBFRPkuP