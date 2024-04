Гори историческата сграда на Стоковата борса в центъра на Копенхаген

Пожар гори в сградата на Стоковата борса в датската столица Копенхаген, съобщи БНТ. Зданието е построено през 17-и век и е сред най-старите в града.

Няма пострадали, всички работещи в сградата, в която днес се помещава Търговската камара, са евакуирани.

BREAKING: 'Copenhagen's Notre Dame moment!': Watch as fire rips through one of Danish capital's oldest buildings https://t.co/eLBIOx36h9