Възмущение в Бостън от „грозна и сексуална“ скулптура на Мартин Лутър Кинг

В Бостън се възмутиха от нов монумент в памет на Мартин Лутър Кинг и съпругата му Корета Скот Кинг, съобщава Си Ен Ен. Скулптурата „Прегръдката“ бе открита официално в края на миналата седмица пред публика от 22 хил. души, пише "Площад Славейков".

Създаването ѝ е вдъхновено от снимка, изобразяваща семейството в прегръдка, след като разбират, че Кинг е носител на Нобеловата награда за мир през 1964 г. Скулпторът Ханк Уилис Томас е предприел необичаен подход и произведението му изобразява само ръцете на двойката, главите им не се виждат. Творчесткото му решение доведе до гневни реакции и подигравателни коментари в социалните мрежи – някои намериха монумента за „грозен и неуважителен“, а други коментираха, че прилича на момент от сексуален акт.

Наследството на Мартин Лутър Кинг

Сенека Скот, братовчед на Скот Кинг, заявява пред Си Ен Ен, че намира статуята за обидна. „Ако я погледнеш от различни ъгли, вероятно са двама души, които се прегръщат, има четири ръце – казва той. – Не липсващите глави са проблемът, не за това се възмущават хората, а за едно пънче, което прилича на пенис. Това е някаква шега.“

BREAKING: The bronze sculpture called “The Embrace” honoring Martin Luther King Jr. and Coretta Scott King has just been unveiled on the Boston Common #7news #MLKWeekend #MLKDay2023 pic.twitter.com/IckphP15FL