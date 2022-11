Трима убити и двама ранени при стрелба в университет във Вирджиния

При стрелба в кампуса на Университета на Вирджиния късно снощи загинаха трима души и двама бяха ранени, съобщи полицията в Туитър, като добави, че заподозреният все още е на свобода и е "въоръжен и опасен", предаде Ройтерс.

Университетската полиция идентифицира като заподозрян студента Кристофър Дарнел Джоунс и заяви, че в неговото издирване са се включили множество служби.

В имейл, изпратен до студентите, заместник-ректорът на университета препоръча на всички студенти да потърсят безопасно място и да изпълняват инструкциите за действие при подобни случаи, тъй като ситуацията остава напрегната.

Това е поредното нападение с огнестрелно оръжие в университетите и гимназиите в САЩ през последните години.

Случващото се засили дебата за по-строги ограничения за достъпа до оръжия в САЩ, където Втората поправка на Конституцията гарантира правото на носене на оръжие.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw