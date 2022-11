Полицай от САЩ изпразни цял пълнител срещу мъж, заплашил с нож жена на улицата (18+)

Цветнокож мъж, въоръжен с нож, бе застрелян от служител на реда в град Балтимор, САЩ.

От записа на камерата на тялото му се вижда как полицаят изскача от патрулната кола и с насочен напред пистолет тръгва към мястото на престъплението, където жена лежи на улицата, докато заподозреният, Тайри Муурхед, я приближава заплашително с кухненски нож в ръката си.

10 ранени при стрелба във Филаделфия

Още докато тича към тях, полицейският служител започва да стреля по Муурхед. На видеото се вижда, че полицаят продължава да стреля в тялото на заподозрения, дори когато той лежи безпомощно на земята.

Пусни ножа! Пусни ножа!, чува се да крещи полицейският служител, без да отмества пистолета си от Муурхед, който по-късно почива от раните си в болница.

Според доклад на полицейския комисариат полицейският служител е действал правилно в случая, спасявайки живота на жената.

#Baltimore

*graphic warning*

Bodycam from fatal OIS involving a knife-wielding suspect assaulting a woman.



“The video shows the officer pulling up to the scene in West Baltimore, where he sees Tyree Moorehead on top of a woman and holding a large butcher knife at her head.”



/1 pic.twitter.com/si72FqEecR