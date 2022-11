Байдън обърка Колумбия с Камбоджа

Лапсус на президента на САЩ Джо Байдън по време на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Пномпен се превърна в медийна новина, предаде Франс прес.

"Бих искал да благодаря на премиера за лидерската роля, която играе Колумбия като председател на АСЕАН", заяви Байдън при откриването на срещата на върха на АСЕАН в камбоджанската столица, седнал до премиера на Камбоджа Хун Сен.

Байдън забрави за момент къде и как е загубил сина си

Всъщност Камбоджа е ротационен председател на АСЕАН, а Колумбия дори не членува в групата, предвид факта, че част от съвсем друг географски регион на света.

Изглежда, че Колумбия по някаква причина не излиза от мислите на Байдън, защото той допусна същия лапсус, когато говори пред журналисти преди да потегли за Камбоджа, откъдето започна обиколката му в Азия за участие в три срещи на върха. "Потеглям за Колумбия", заяви той, но после бързо се коригира.

Лапсусът припомни и още по-сериозен гаф на вицепрезидентката Камала Харис. По време на визита на демилитаризираната зона, разделяща Северна от Южна Корея, тя заяви, че САЩ имат съюз със Северна Корея и това е един силен и траен съюз, информира БТА.

