126-килограмов готвач свали 41 килограма за четири месеца, ето я и тайната му

Тежащ 126 килограма готвач от Бостън свали 41 килограма за четири месеца и сподели препоръки си с тези, които искат да отслабнат. Историята му е публикувана от Eat This, Not That! и цитирана от "Марица".

Майкъл Скелфо каза, че е решил да отслабне поради проблеми с кръвното налягането и лошо емоционално състояние. Той си поставил за цел да свали 22 килограма за шест месеца, но успял да постигне желания резултат много по-бързо.

Мъжът започнал да ходи много и да спазва строга диета, състояща се от голямо количество протеини и храни, богати на фибри. Американецът консумирал не повече от 1500 калории дневно. В същото време той се консултирал с лекар и внимателно следял здравето си.

Благодарение на усилията му, сега той тежи 85 килограма. Признава, че се чувства много по-добре – има енергия и мотивация да продължи да отслабва. За тези, които искат да отслабнат, Скелфо съветва да се посветят напълно на процеса и да не спират да вярват, че всичко ще се получи. „Наистина трябва да стигнеш дъното по много начини, преди наистина да започне промяната. Поне при мен така се случи“, обобщава той.

