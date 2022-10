Ураганът Иън е взел 54 жертви до момента

Жертвите на опустошителния ураган Иън, вилнял тази седмица в американските щати Флорида и Северна Каролина, както и в Куба, са общо 54, предаде Асошиейтед прес, цитирано от БТА.

От тях 47 са потвърдените жертви само във Флорида, а 4 в Северна Каролина. Трима души са станали жертва на стихията в Куба. Над 1000 души са били спасени от наводнени райони само в югоизточното крайбрежие на Флорида.

Губернаторът на щата Рон Десантис каза, че милиардерът Илон Мъск е предоставил на разположение на властите услугите на 120 сателита от системата "Старлинк" заради прекъснатите комуникации от урагана.

В щата продължава издирването на евентуални загинали. Стотици хиляди хора са без ток все още. Повалени са дървета, наводнени са пътища, разрушени са мостове.

В Северна Каролина бурята повали дървета и електрически стълбове. А в Куба ураганът остави големи територии на страната без ток.

Ураганът Иън връхлетя САЩ като стихия от четвърта категория. Това бе един от най-мощните урагани, връхлитал някога сушата на САЩ, откакто се водят подобни статистики.

Президентът на САЩ Джо Байдън и първата дама Джил ще пътуват в засегнатия от урагана щат Флорида в сряда, се казва в кратко изявление на президентството. Преди това обаче Байдън ще посети Пуерто Рико, който пострада от друг урагана - Фиона - преминал там в средата на септември. В Пуерто Рико Байдън ще бъде утре.

