Ураганът "Кей" удари Долна Калифорния

Ураганът "Кей" връхлетя мексиканския полуостров Долна Калифорния, където властите отвориха приюти и затвориха някои пътища, съобщи Асошиейтед прес.

Максималната скорост на ветровете късно вчера достигна до 150 км/ч, а според синоптици днес "Кей" може да донесе ураганни ветрове във вътрешността на полуострова, допълва "Труд".

Очакват се проливни дъждове, които е възможно да предизвикат внезапни наводнения в части от пострадалата от пожари Южна Калифорния и в югозападната част на Аризона.

Националният център по ураганите на Съединените щати в Маями съобщи, че снощи центърът на бурята е бил на около 320 километра западно от южния бряг на мексиканския полуостров. "Кей" се движи на север-северозапад със скорост от 22 км/ч.

Около 800 души вече са подслонени на сигурно място. Дълги опашки от автомобили чакат да заредят гориво на бензиностанциите. Бизнесите, които не са от първа необходимост, бяха затворени, а някои авиокомпании отмениха полетите си.

HURRICANE KAY: SoCal can expect heavy rain, flash flooding as storm moves north in the Pacific. @abc7dallas details the storm's expected path and timeline here:https://t.co/K29myGnYQx