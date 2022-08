Американският държавен секретар Антъни Блинкън призова Сърбия да позволи провеждането на Европрайд, съобщава белградският вестник "Данас", цитиран от БТА. "Свободата на мирно събиране и изразяване са съществени компоненти на здравата демокрация, написа Блинкън в Туитър, добавяйки, че правата на ЛГБТ общността са човешки права.

Президентът на Сърбия Александър Вучич Александър Вучич – сръбски юрист и политик. Александър Вучич е роден на 5 март 1970 г. в Белград. обяви през уикенда, че Европрайд, планиран за 12-18 септември в Белград, няма да се състои. По-късно Вучич каза, че промяна на това решение няма да има, дори и да го призове самият американски президент Джоузеф Байдън.

Freedoms of peaceful assembly and expression are essential components of a healthy democracy. We urge Serbia to renew its commitment to hosting #EuroPride2022. LGBTQI+ rights are human rights.