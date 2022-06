Джо Байдън падна, докато слизаше от велосипеда си

Президентът Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в падна, докато се опитваше да слезе от велосипеда си след разходка в Националния парк "Кейп Хенлопен" близо до неговата къща на морския бряг в щата Делауер, но каза, че не се е наранил, предаде БТА, цитирайки АП.

"Добре съм", каза той на репортери, след като агенти от "Сикрет сървис" бързо му помогнаха да стане от земята. "Кракът ми се заклещи" в педалите, добави Байдън. Седемдесет и девет годишният Байдън и неговата съпруга Джил привършваха своята сутрешна разходка, когато президентът реши да подкара велосипеда си към група хора, застанали близо до велосипедната алея. Президентът, който носеше шлем, падна, когато се опита да слезе. Той бързо се съвзе и прекара няколко минути в разговор с хората, които се бяха събрали, за да гледат как кара велосипед.

В интервю за АП Байдън каза, че "рецесията не е неизбежна"

Семейство Байдън прекарва дълъг уикенд в своята къща на морския бряг. Вчера те отбелязаха 45 години от сватбата си.

NOW - Biden falls off bike on Delaware ride with Jill.pic.twitter.com/iULl1ieDGS