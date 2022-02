Британският външен министър е с COVID-19 преди планираната визита в Украйна

Британският външен министър Лиз Тръс даде положителна проба за коронавирус в понеделник вечер само часове преди планираното й пътуване до Украйна, съобщава Politico.

„За щастие, съм си поставила три дози от ваксината срещу COVID-19 и ще работя от вкъщи, където ще се самоизлирам“, написа тя в Twitter.

I tested positive for Covid this evening.



Thankfully I’ve had my three jabs and will be working from home while I isolate.