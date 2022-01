Дете загина, 50 души са ранени при огромен пожар в Ню Йорк

Огромен пожар е избухнал в жилищна сграда в Бронкс, Ню Йорк. Загинало е 4-годишно дете, други 54 души са пострадали, пише Daily mail.

"30 от ранените са в тежко състояние. Според пожарникарите пламъците са избухнали на третия етаж и са достигнали до 19-ия етаж", допълва Нова телевизия.

Около 200 пожарникари са на мястото на инцидента.

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire "one of the worst" in city's history; at least 61 injured, "numerous" feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc