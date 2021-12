Джеф Безос скърби за загубата на служителите си, загинали при преминаването на торнадо

Ръководителят на американската корпорация "Амазон" Джеф Безос Джѐфри Престън Бѐзос (на английски: Jeffrey Preston „Jeff“ Bezos), по-известен просто като Джеф заяви, че "сърцето му е разбито" от новината за смъртта на най-малко шестима служители на компанията при срутването на склад в град Едуардсвил вследствие на торнадото, засегнало щата Илинойс, предадоха Франс прес и Ройтерс.

,,Новините от Едуардсвил са трагични. Сърцата ни са разбити от загубата на нашите колеги там и мислите и молитвите ни са отправени към семействата и близките им'', добави ръководителят на "Амазон".

The news from Edwardsville is tragic. We’re heartbroken over the loss of our teammates there, and our thoughts and prayers are with their families and loved ones. (1/2)