Байдън разговаря по телефона с новия германски канцлер Олаф Шолц

Президентът на САЩ Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в разговаря снощи по телефона с новия германски канцлер Олаф Шолц, за да го поздрави за встъпването му в длъжност, предадоха световните агенции.

По-рано вчера Шолц, който положи клетва в сряда, направи първите си посещения в чужбина - в Париж, където бе приет от френския президент Еманюел Макрон, и след това в Брюксел за срещи с председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия, Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен.

Ангела Меркел официално предаде канцлерския пост на Олаф Шолц

Говорих с германския канцлер Олаф Шолц, за да го поздравя за назначаването му. С нетърпение очаквам да работя в тясно сътрудничество (с Шолц) по пълния набор от глобални предизвикателства, включително трансатлантическите усилия за (реагиране) на дестабилизиращото струпване на войски от Русия по протежение на границата с Украйна, написа Байдън в Туитър.

Today, I spoke with German Chancellor Olaf Scholz to congratulate him on his appointment. I look forward to working closely together on the full range of global challenges, including transatlantic efforts to address Russia’s destabilizing military buildup along Ukraine’s border. pic.twitter.com/Uyc5mTyqR7