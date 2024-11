Тръмп предложил пост в бъдещата си администрация на кечиста Хълк Хоган

Кечистът Хълк Хоган намекна, че може да стане част от бъдещата администрация на Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския.

Той се появи в събота по Fox News и разказа за разговор, който е имал с новоизбрания президент зад кулисите, по време на митинга в „Медисън Скуеър Гардън” в края на октомври.

Постът, който Тръмп е предложил на Хогън, е в Президентския съвет по спорт, фитнес и хранене. Кечистът сподели, че е отговорил на бъдещия президент, че той „обича да бъде на плажа”.

И допълни пред водещия, че никога не се знае какво може да се случи.

И в миналото позицията е служила като „стартова площадка” за спортисти, насочили се към политиката и Републиканската партия. Сред тях е кинозвездата Арнолд Шварценегер, който беше председател от 1990 до 1993 г., пише Нова.

Други известни спортисти са Хършил Уокър, който играе в Националната футболна лига в продължение на 12 години. Американският професионален футболист Лин Суон, куотърбекът Дрю Брийс, олимпийската гимнастичка Доминик Доус, олимпийската волейболистка Мисти Мей-Тринор и професионалният културист Лий Хейни.

