Осем загинали и много ранени при инцидент на музикален фестивал в САЩ

Осем души са загинали, а десетки са пострадали по време на музикален фестивал в Хюстън, Съединените щати, предаде Ройтерс.

Все още не са ясни причините за инцидента, но по първоначална информация много хора са искали да си пробият път към сцената и свиването на кръга е създало опасност за намиращите се по-напред.

Ситуацията е предизвикала допълнителна паника, след като някои са припаднали.

Началникът на противопожарната служба обясни, че около 50 000 души са се събрали на музикалното събитие, организирано от рапъра Травис Скот.

WHAT WE KNOW: Tragedy at Astroworld Festival: 8 confirmed deaths, hundreds injured during Travis Scott concert, HFD says

