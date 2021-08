Тропическата буря Фред сее смърт в САЩ

35 души изчезнаха в сряда вечерта в Северна Каролина след наводнение, причинено от тропическата буря Фред, предаде Дарик.

Някои от хората са били намерени невредими, но няколко други били добавени в списъка изчезналите, след като техни близки са звънели на властите за тях.

Бурята Елза отне живота на поне трима души в Карибите

Тропическата буря Фред отслабна до 40 километра в час късно сряда вечерта.

North Carolina officials said almost three dozen people were unaccounted for Wednesday in one county alone after the remnants of Tropical Storm Fred caused floods and power outages, according to local reports https://t.co/q0ZeJtZV0S