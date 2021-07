Бурята Елза отне живота на поне трима души в Карибите

Бурята Елза отне живота на двама души в Доминиканската република и на един човек на остров Сейнт Лусия, предаде Франс прес.

Вятърът предизвика и спирания на водата и тока, нанесе и значителни щети по покривите, съобщи Карибската агенция за управление при бедствия.

Тропическата буря Елза порази южните брегове на Хаити и Доминиканската република

Елза стана в петък първият ураган за сезона в Атлантическия океан, но след това отслабна до тропическа буря. Тя премина в събота край бреговете на Хаити и Доминиканската република, а сега се е запътила към Флорида.

Кубинските власти наредиха да бъдат евакуирани 70 000 души от южната част на острова, опасявайки се, че тропическата буря "Елза" ще предизвика тежки наводнения, предаде Асошиейтед прес.

Повечето от евакуираните ще изчакат преминаването на бурята при роднини, но около 23 000 намериха подслон в правителствени центрове. Взети са мерки за опазване на реколтата от захарна тръстика и какао. За около 400 души, живеещи в планински райони, са оборудвани убежища в пещери.

Hurricane #Elsa is now stronger with sustained winds at 85 mph. Further strengthening is likely over the next couple of days as the storm continues to move through the Caribbean.



Hurricane and tropical storm alerts are active. See the latest NOW on air. pic.twitter.com/mxpabKdKQs