Рейтингът на Байдън се срина до най-ниското си равнище

Рейтингът на американския президент Джо Байдън спадна със 7 процентни пункта и достигна най-ниското си равнище на фона на краха на подкрепяното от САЩ афганистанско правителство в края на миналата седмица, показва проучване на Ройтерс/Ипсос.

Направеното в понеделник национално изследване показва, че действията на Байдън срещат одобрението на 46 процента от пълнолетните американци, най-ниското отчетено ниво, откакто той встъпи в длъжност през януари.

При последното проучване на Ройтерс/Ипсос от петък този дял беше 53 процента, предаде БТА.

В мнозинството си обаче и избирателите на републиканците, и тези на демократите посочват, че разразилият се хаос в Афганистан е знак, че САЩ трябва да се изтеглят.

В друга блицанкета на Ипсос, също направена в понеделник, по-малко от половината запитани (около 44 процента) посочват, че одобряват начина, по който Байдън е ръководил военните и дипломатическите усилия в Афганистан.

Това означава, че президентът, който само преди месец похвали афганистанските сили, че са "толкова добре оборудвани, колкото и всички други по света", е оценен по-слабо от другите трима президенти, чието управление съвпадна с най-дългата война в историята на САЩ, отбелязва Ройтерс. При Барак Обама и Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския този дял е по 51 процента, а при Джордж Буш-син около 47 процент от американците.

На данните от това проучване обаче трябва да се гледа засега само като на едноседмичен спад: все още е твърде рано да се каже по какъв начин ще се отрази политически на Байдън завземането на властта от талибаните.

