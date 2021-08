Байдън и Джонсън обсъдиха Афганистан и се разбраха да свикат среща на Г-7 по въпроса

Американският президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в обсъди по телефона обстановката в Афганистан с британския министър-председател Борис Джонсън Борис Джонсън е британски политик - роден на 19 юни 1964 г. в Ню Йорк. Прадядо му по бащина линия е. Двамата се разбраха да свикат за другата седмица виртуална лидерска среща на Г-7 за дискутиране на обща стратегия и подход по въпроса, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Двамата лидери "обсъдиха необходимостта от продължаване на тясната координация между съюзниците и демократичните партньори в политиката по отношение на Афганистан, включително начини, по които международната общност да може да продължи да оказва хуманитарна помощ на бежанците и другите уязвими афганистанци", заяви Белият дом.

Решението на президента демократ Байдън да спази споразумението за изтегляне на войските от Афганистан, сключено от неговия предшественик Доналд Тръмп, предизвика критики от мнозина както у дома, така и сред американските съюзници, отбелязва Ройтерс.

Вчера САЩ и западните съюзници възобновиха евакуацията на дипломати и граждани, ден след сцени на хаос на летището в Кабул, когато тълпи от афганистанци блокираха пистата.

САЩ разследват смъртни случаи при излитането на самолет от Кабул

Докато бързат да евакуират хората си, чуждите сили обмислят как да отговорят на променилата се ситуация на място, след като афганистанските сили рухнаха само за дни, а мнозина предричат, че в резултат на това вероятно ще настъпи рязко влошаване на състоянието на правата на жените.

Говорител на "Даунинг стрийт" заяви, че в телефонния разговор с Байдън британският министър-председател е "подчертал важността на това да не бъдат загубени постиженията на Афганистан от последните 20 години, на защитата от всякакви възможни терористични заплахи и на продължаването на подкрепата за афганистанския народ".

Това беше първият разговор на Байдън със съюзник и първият му изобщо с друг световен лидер, след като талибаните поеха контрола над Афганистан, отбелязва Асошиейтед прес./

