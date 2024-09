Президентът Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога изрази благодарност за "много продуктивната среща" с Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, след като двамата обсъдиха конфликта на Украйна с Русия в небостъргача на бившия президент на САЩ в Ню Йорк, предаде АФП.

Тръмп се срещна със Зеленски: ще работи и с Украйна, и с Русия за край на войната

"Имах много продуктивна среща с Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския. Представих му нашия "План за победа" и разгледахме обстойно ситуацията в Украйна и последиците от войната за нашия народ. Бяха обсъдени много подробности. Благодарен съм за тази среща. Необходим е справедлив мир", написа Зеленски в X.

I had a very productive meeting with @realDonaldTrump. I presented him our Victory Plan, and we thoroughly reviewed the situation in Ukraine and the consequences of the war for our people. Many details were discussed. I am grateful for this meeting. A just peace is needed.



