Има загинали при мощното земетресение в Хаити

Няколко души са загинали при мощното земетресение в Хаити днес, съобщи пред Франс прес директорът на службата за гражданска защита Джери Шандлер.

"Има загинали, потвърждавам, но все още не разполагам с точни данни", заяви той и уточни, че премиерът Ариел Анри е на път за националния център за реагиране при извънредни ситуации в столицата Порт о Пренс, отбелязва БТА.

First pics from major earthquake this morning in #Haiti are emerging. Jeremie, Les Cayes, Saint Louis du Sud but also Les Anglais have been affected #earthquake pic.twitter.com/lc3USDyr4o

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af