Земетресение с магнитуд 7 удари Хаити

Земетресение с магнитуд 7 разтърси западната част на Хаити днес, съобщи Американският геофизичен институт, предаде Ройтерс. Епицентърът бил на 8 км от град Пети Тру дьо Нип, на дълбочина 10 км.

По данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът бил с магнитуд 7,6.

Опасност от цунами беше обявена след земетресението с магнитуд 7 край бреговете на Хаити. По-късно предупреждението беше отменено, съобщиха световните агенции.

First pics from major earthquake this morning in #Haiti are emerging. Jeremie, Les Cayes, Saint Louis du Sud but also Les Anglais have been affected #earthquake pic.twitter.com/lc3USDyr4o

Трусът бил усетен по цялата територия на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА. В градовете Жереми и Ле Кай, в югозападната част на острова, се съобщава за материални щети.

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af